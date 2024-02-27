Son dakika haberi: Beşiktaş’ta bardağın dolu tarafı savunma

Beşiktaş, Konya'dan sonra İstanbulspor maçını da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Fernando Santos'un koltuğa oturduğu günden bu yana oyunu eleştirilse de savunmanın yükselen grafiği dikkat çekti. Hücum performansı henüz istenilen seviyeye gelemeyen Kartal'ın savunması beklentileri aştı. Siyahbeyazlılar, Santos yönetiminde çıktığı 8 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçının 7'sinde gol yemedi. Portekizli teknik adamın takımı, son 4 maçta da kalesini gole kapattı. Şubat ayında Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü tek gol, Türkiye Kupası'nda Antalya'yı 2-1 devirdiği maçta geldi. Ayrıca Santos, Tüpraş Stadyumu'nda 5 maça çıkarken takımı hiçbirinde ağlarını düşürmedi.



YENİLER YERİNE ONUR VE NECİP'E GÜVENDİ



Siyah-beyazlıların 69 yaşındaki hocası, savunmada ideal dörtlüsünü de uzun arayışlar sonucu netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı; Joe Worrall ve Jonas Svensson transferlerine rağmen takımın emektarı Necip Uysal ve Onur Bulut'tan vazgeçmedi. İki yeni transferi kulübede oturtan Santos, kaptan Necip ile birlikte tribünlerin tepkilerine rağmen Onur'u kazanma yoluna gitti ve istediğini aldı. İki oyuncu da son maçlarda iyi bir görüntü sergiledi.