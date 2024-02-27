Son dakika haberi: İsmail Kartal’dan maç sonu önemli sözler! Galatasaray’a olay gönderme...

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, tur atlamak için Ankara'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Maçın başında Cengiz'in pozisyonu vardı. Gol olsaydı o moralle çok daha iyi bir Fenerbahçe olurdu. Oyun da elimize geçerdi. İstediğimiz gibi mücadele edemedik, rakip daha yüksek motivasyonluydu. Fenerbahçe olarak kendi oyunumuzdan uzak, hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Maçtan sonra oyuncularla toplantı yaptık, nedenlerini niçinlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu. Ders çıkarmalıyız. Ankaragücü'nü de tebrik ederim."