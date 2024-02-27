Son dakika haberi: Trabzonpsor’da Batista Mendy silip süpürüyor!

Adana Demirspor galibiyetiyle bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanıp, kalesinde gol görmeyen Trabzonspor'da Batista Mendy, stoperdeki performansıyla alkış aldı. Asıl görev yeri ön libero olan Fransız futbolcu, tandemde de başarıyla oynuyor. Fernandez'in sakatlığında Baniya'yı kulübede tutup Benkovic'i kadroya almayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Mendy'yi kullanması eleştirilmişti. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun stoper olduğu 4 maçta Fırtına yenilmedi.



BİR TEK BAŞAKŞEHİR'LE BERABERE KALDI



Bordo-mavililer, Mendy'nin stoperde olduğu karşılaşmalarda Gaziantep FK'yı 3-1, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) ve Adana Demirspor'u 1-0 yenerken sadece Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Avcı da "Mendy'yi stoper yapmaya çalışmıyoruz ancak bu bölgede olduğunda kazanıyoruz" dedi.



AVCI'NIN JOKERİ



Bu sezon 21 maçın 10'unda merkez orta saha, 7'sinde ön libero, 4'ünde ise stoper olarak sahaya çıkan Mendy, teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri oldu.



KUPA MAÇINDA ENİS İLE DEVAM



Afrika Kupası dönüşü henüz fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan Trabzonspor'un iki yıldızı Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, sonradan oyuna girdikleri Adana Demirspor maçında iyi görüntü vermemişti. Bu nedenle bordo-mavili ekibin yarın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forvet hattında yine Enis Destan'ın görev alacağı öğrenildi. Teknik direktör Avcı, Onuachu ve Pepe'yi ise yavaş yavaş takımın seviyesine çekecek.