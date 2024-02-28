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Giriş Tarihi: 28.2.2024 09:47

Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muci'ye derbide özel görev! Fernando Santos istedi...

Beşiktaş’ın yıldızı Ernest Muci’ye derbide özel görev! Fernando Santos istedi...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Ernest Muci, siyah-beyazlı ekibin Galatasaray derbisinde önemli kozlarından birisi olacak. Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, oyuncusundan derbiye özel olarak hazırlanmasını istedi.

Beşiktaş, bu hafta hem kupada hem de ligde birbirinden önemli 2 kritik maça çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında erkenden havlu atılmasından dolayı tüm hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar'da teknik ekip, derbi öncesi oyuncularını bu maça konsantre olmaları konusunda uyarıyor.

MUÇI'YE ÖZEL GÖREV

Fanatik'in haberine göre; Ernest Muci, Fernando Santos'un talimatıyla bu akşamki Konyaspor karşılaşmasında da Beşiktaş'ın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Sık sık rakip kaleyi şut bombardımanına tutacak olan Arnavut 10 numara, gol serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Muci, Konyaspor karşısında da şov yapıp ardından hafta sonunda Galatasaray'la oynayacakları derbide de aynı kalitesini göstermeyi hedefliyor.

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Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muci'ye derbide özel görev! Fernando Santos istedi...
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