Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:24

Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe’nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Zdenek Zeman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce ameliyat olan Zdenek Zeman'ın yeniden ameliyat edilmesi gündemde...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman, 19 Şubat'ta geçirdiği ameliyatın ardından yeniden hastaneye yatırıldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, 76 yaşındaki teknik adamın şah damarına takılan stentlerden birinde sorun yaşadığı ve ikinci kez ameliyat olabileceği belirtildi.

PESCARA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
Zeman, rahatsızlığının ardından 10 gün önce bir operasyon geçirmişti. Çek çalıştırıcı, iyileşme sürecinin 4 ila 6 ay arasında sürebileceği göz önüne alınarak, İtalya Serie C takımı Pescara'daki görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın yerine geçen hafta Giovanni Bucaro getirilmişti.

Zdenek Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de de teknik direktör olarak görev yapmıştı. Sarı lacivertli takımın başında 11 maça çıkan Çek hoca 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmiş ve 1.27 puan ortalaması yakalamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA