Okan Buruk, kötü seriyi bitirmek istiyor! Aslan, Dolmabahçe’ye galibiyet için çıkacak…

Galatasaray'ın başında Aslantepe'de 45. maçına çıkan Okan Buruk, 38. galibiyetini Antalyaspor'dan aldı. İç sahada 38 galibiyet-4 beraberlik-3 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, sarı-kırmızılı takımın hocası olarak bir buçuk yılda şampiyonluğu derbi performansıyla taçlandırdı.

İşte 50 yaşındaki hocayla dev müsabakalardaki başarı karnesi...

GALATASARAY, 32 yıl sonra Fenerbahçe'yi Süper Lig'de oynadığı iki maçta da yendi.

SARI-LACİVERTLİLER son 3 derbide sarı-kırmızılılara gol atamadı.

GALATASARAY, ligde üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.

CIMBOM bu sezon ligde RAMS Park'ta 14'te 14 yaptı.

Okan Buruk; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynanan 10 maçta 7 galibiyet gördü. Buruk döneminde birçok olumsuz istatistiği lehine çeviren G.Saray, 8 sezondur deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup edemiyor.

2016'da yenilenen Dolmabahçe'deki statta oynadığı son 6 derbiyi kaybeden sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk'la bu seriyi bitirmeye çalışacak.

İCARDİ'DEN OLAY PAYLAŞIM

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, İnstagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olup elendiği maçın ardından gülen bir aslan fotoğrafını hikayesinden paylaştı. Bu gönderi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.