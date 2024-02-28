Trabzonspor, Başakşehir’i konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. İki takım da kazanarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Deniz, Kemen, Yağız, Opok, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

AVCI İLK PEŞİNDE



Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

SAĞLAM YÖNETECEK



ZiraatT ürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI



Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK



Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.