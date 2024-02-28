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Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:22

Trabzonspor'da Mislav Orsic şoku!

Trabzonspor’da Mislav Orsic şoku!

Trabzonspor’da sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yakın zamanda sahalara dönmesi beklenen Hırvat futbolcu Mislav Orsic'te şok bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği, kamp sürecinde girdiği ikili mücadele sırasında çapraz bağları kopan Mislav Orsic, tedavisinin ardından Trabzon'a dönmüştü.

ORSIC BACAĞINDA AĞRI HİSSETTİ

Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da idmanlara başlayan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. KuzeyAnadolu'da yer alan habere göre Mislav Orsic'in, bacağında yeniden ağrı hissetti.

ÜLKESİNE GİDECEK

Bu nedenle izin verilen Orsic, ülkesine giderek tedavi olduğu doktara görünecek. Yapılan kontrollerin ardından yeni bir tedavi programının uygulanması beklenen Orsic'in bu nedenle sahaya dönüş sürecinin biraz daha uzadığı kaydedildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ ERTELENDİ

10 – 15 gün içerisinde takıma dahil olması beklenen yıldız oyuncunun, en az 1 ay daha kadroya dahil olması beklenmiyor. Bu nedenle Orsic'in Fenerbahçe maçına da yetişmeyeceği ifade ediliyor.

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Trabzonspor'da Mislav Orsic şoku!
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