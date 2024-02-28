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Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:13

Trabzonspor'da Orsic şoku! Sahalara dönüşü uzadı

Trabzonspor’da Orsic şoku! Sahalara dönüşü uzadı

Trabzonspor’da sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yakın zamanda sahalara dönmesi beklenen Hırvat futbolcu Mislav Orsic'te şok bir gelişme yaşandı. Bacağında yeniden ağrı hisseden 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünün en az 1 ay uzadığı iddia edildi.

Trabzonspor'da sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği, kamp sürecinde girdiği ikili mücadele sırasında çapraz bağları kopan Mislav Orsic, tedavisinin ardından Trabzon'a dönmüştü. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da idmanlara başlayan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

SAHALARA DÖNÜŞÜ ERTELENDİ
Mislav Orsic'in, bacağında yeniden ağrı hissetti. Bu nedenle izin verilen Orsic, ülkesine giderek tedavi olduğu doktara görünecek. Yapılan kontrollerin ardından yeni bir tedavi programının uygulanması beklenen Orsic'in bu nedenle sahaya dönüş sürecinin biraz daha uzadığı kaydedildi.

10 – 15 gün içerisinde takıma dahil olması beklenen yıldız oyuncunun, en az 1 ay daha kadroya dahil olması beklenmiyor. Bu nedenle Orsic'in Fenerbahçe maçına da yetişmeyeceği ifade ediliyor. (KuzeyAnadolu)

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Trabzonspor'da Orsic şoku! Sahalara dönüşü uzadı
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