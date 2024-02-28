Trabzonspor’da Orsic şoku! Sahalara dönüşü uzadı

Trabzonspor'da sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği, kamp sürecinde girdiği ikili mücadele sırasında çapraz bağları kopan Mislav Orsic, tedavisinin ardından Trabzon'a dönmüştü. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da idmanlara başlayan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

SAHALARA DÖNÜŞÜ ERTELENDİ

Mislav Orsic'in, bacağında yeniden ağrı hissetti. Bu nedenle izin verilen Orsic, ülkesine giderek tedavi olduğu doktara görünecek. Yapılan kontrollerin ardından yeni bir tedavi programının uygulanması beklenen Orsic'in bu nedenle sahaya dönüş sürecinin biraz daha uzadığı kaydedildi.

10 – 15 gün içerisinde takıma dahil olması beklenen yıldız oyuncunun, en az 1 ay daha kadroya dahil olması beklenmiyor. Bu nedenle Orsic'in Fenerbahçe maçına da yetişmeyeceği ifade ediliyor. (KuzeyAnadolu)