Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hedefteki adam Özkalfa istifa etti
Giriş Tarihi: 29.2.2024

Hedefteki adam Özkalfa istifa etti

Hedefteki adam Özkalfa istifa etti

Son haftalardaki tartışılan kararlar sonrası VAR’dan sorumlu Tolga Özkalfa görevini bıraktı. Yerine eski yardımcı hakem Cem Satman geçti

MHK'de istifa eden VAR'dan sorumlu Tolga Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 5 Kasım 2023'te yapılan kulüp divan kurulu toplantısında MHK Başkanı ve hakem camiasına sert eleştirilerde bulunmuş, Özkalfa için "Şu anda VAR koordinatörü Tolga Özkalfa maaşlı profesyonel olmasına rağmen aynı zamanda diş hekimi. İşlerinden dolayı 5 hakem seminerinin 3'üne katılamıyor" demişti. TFF, Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman'ın getirildiğini duyurdu. 14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 1976 doğumlu Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefteki adam Özkalfa istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA