Hedefteki adam Özkalfa istifa etti

MHK'de istifa eden VAR'dan sorumlu Tolga Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 5 Kasım 2023'te yapılan kulüp divan kurulu toplantısında MHK Başkanı ve hakem camiasına sert eleştirilerde bulunmuş, Özkalfa için "demişti. TFF, Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman'ın getirildiğini duyurdu. 14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 1976 doğumlu Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştı.