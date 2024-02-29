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Giriş Tarihi: 29.2.2024 08:52 Son Güncelleme: 29.2.2024 08:55

Mauro Icardi hırs yaptı! "Hem kupada hem de derbide oynarım"

Mauro Icardi hırs yaptı! Hem kupada hem de derbide oynarım

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hareket nedeniyle 1 maç ceza almıştı. Golcü oyuncu, cezasının çekmesinin ardından hocası Okan Buruk ile görüşerek "Hem kupa maçında hem de Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum" dedi.

Ligde 3-0 kazanılan Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro İcardi, hırs yaptı.

Arjantinli futbolcunun, bugün Türkiye Kupası'nda oynanacak Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi. Hocası Okan Buruk ile görüşen 30 yaşındaki santrforun, "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yıldız golcüsünü şampiyonluk yarışında kritik önemi olan Beşiktaş maçına saklamayı düşündüğü kaydedildi.

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Mauro Icardi hırs yaptı! "Hem kupada hem de derbide oynarım"
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