SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş isyan etti: Bu takımda yeri olamaz

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şok bir sonuç aldı. Çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler, deplasmanda rakibine 3-0 yenildi ve turnuvadan elendi.

Kupaya, Ankaragücü'ne farklı yenilerek veda eden Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında alınan sonuca isyan vardı. İlk tepkiyi, "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da F.Bahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.

Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş'ın şu sert sözleri geceye damga vurdu:

"Fenerbahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz."

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev aldı. Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez sarsarken 6 da asiste imzasını attı. (Hürriyet)