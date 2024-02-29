Trabzonspor’a Paul Onuachu’dan kötü haber! Kırık tespit edildi...

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı.

Bu mücadelede koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun kolunda kırık tespit edildi ve alçıya alındığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yıldız ismin ne zaman sahalara döneceği ile alakalı resmi açıklama bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.