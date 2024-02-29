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Giriş Tarihi: 29.2.2024 14:57 Son Güncelleme: 29.2.2024 15:03

Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber! Kırık tespit edildi...

Trabzonspor’a Paul Onuachu’dan kötü haber! Kırık tespit edildi...

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı. Yıldız isimde çekilen MR sonucu kırık tespit edildiği belli oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı.

Bu mücadelede koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun kolunda kırık tespit edildi ve alçıya alındığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yıldız ismin ne zaman sahalara döneceği ile alakalı resmi açıklama bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

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Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber! Kırık tespit edildi...
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