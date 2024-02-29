Wilfried Zaha’nın paylaşımının sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Zaha ile ilgili konuşmuş, "Ondan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" demişti.

Wilfried Zaha'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" paylaşımı tartışmaları beraberinde getirmişti. Fildişi Sahilli yıldızın bu paylaşımı Okan Buruk'a karşı yaptığı ileri sürülmüştü.

Ancak sarı-kırmızılılar, "Zaha, hocaya tepki gösterse sıcağı sıcağına böyle bir paylaşım yapardı. Ertesi gün yine antrenmanda çok neşeliydi. O idmanın 7-8 saat sonrasında böyle bir açıklama yaptı. Bunu Okan Hoca'ya tepki olarak yorumlamadık. Kaldı ki Okan Buruk komplekssiz bir hoca. Ülke basınına sert açıklamalar yapan Nelsson'a bile sırtını dönmemişti" dediler.