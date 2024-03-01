Beşiktaş-G.Saray derbisi Meler’in

MHK, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş (2-1) karşılaşmasında olduğu gibi pazar günkü derbide de düdüğü Halil Umut Meler'e verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi (3), Avrupa Ligi Elemeleri (1), Süper Lig (10) ve Saudi Pro Lig'de (1) toplam 15 karşılaşmaya çıkan 37 yaşındaki hakem, 11 Aralık'ta Ankaragücü-Rize karşılaşmasında maruz kaldığı yumruklu saldırı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Meler, talihsiz olayın ardından 14 Ocak'ta İstanbul-Konya, 18 Şubat'ta Pendik-Trabzonspor maçına çıkmıştı. Süper Lig'de 2015-16 sezonundan bu yana görev yapan Meler, 3 büyüklerin kendi aralarında yaptığı 5 derbide düdük çaldı. İkinci kez Beşiktaş-G.Saray maçını yönetecek.