Fiziği iyi olanı çağıracağım!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmak istediklerini söyledi. İtalyan hoca, "Grubu lider bitirdik ancak bu geçmişte kaldı. Geleceğe bakmalıyız.Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz" dedi. Montella, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:"Arda'yı da İspanya'da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarımız da ziyaret etti. Evet çok az oynuyor.Çok yetenekli bir futbolcu. Onu dikkatle takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkânımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa, biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak."ndüstriyel ve ticari lastik şirketi Prometeon, 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru oldu. İmza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Prometeon Tyre Group Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Righi, Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölge Üst Yöneticisi Gökçe Şenocak katıldı. Büyükekşi,dedi. Righi ise Türkiye'nin başarılarına katkıda bulunma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.Bir İtalyan şirketi olan Prometeon ile yapılan sponsorluk anlaşmasına da değinen Montella, "Çok mutluyum. Dost iki ülke, sadece kültürel olarak yakınlıkla kalmıyoruz aynı zamanda iş hayatında daha fazla yakınlaşıyoruz. Dünya Kupası'na da Prometeon ile yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.