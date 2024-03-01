Galatasaray, 14 maç sonra evinde yıkıldı! Bayern Münih’ten sonra...

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e sahasında 24 Ekim 2023'te 3-1 kaybeden Cimbom, o tarihten bu yana sahasında kayıp yaşamadı.

Bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile yola devam eden Okan Buruk'un takımı, dün Karagümrük'e yenilerek kupaya da veda etti.

ICARDI VE MUSLERA'YI BEŞİKTAŞ'A SAKLADILAR

Antalya maçında cezası nedeniyle sahaya çıkamayan Mauro İcardi, dün de kadroda yoktu. Okan Buruk, Arjantinli yıldızı sakatlığı nedeniyle oynatmadığını açıklarken "Hafta sonu önemli bir maçımız var. İcardi yerine Barış Alper'i seçtik" dedi.

İcardi mücadeleyi Fernando Muslera ile birlikte tribünden takip etti.