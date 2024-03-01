Kerem Aktürkoğlu’nun arabasına şok saldırı! İşte o diyalog...

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte ilginç bir olay yaşadı.

Sarı kırmızılı taraftarların sık sık tepkisini alan yıldız oyuncu, elendikleri maç sonrası trafikte bir taraftarla tartışma yaşadı.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından işler iyice karıştı.

Performansı sık sık eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler saha dışına da yansıyınca skandal görüntüler ortaya çıktı.

EVİNE GİDERKEN ARABASINA SALDIRI İDDİASI

Yıldız oyuncunun evine giderken bir grup taraftarın tepkisine maruz kaldığı ve trafikte tartıştığı görüldü.



Görüntülerde Kerem'e "Sen Milli Takım oyuncususun" diyen bir vatandaşa Kerem'in "Öyleyim öyleyim" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Ortaya çıkan görüntüler sonrası bazı Galatasaray taraftarları da Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.