Derbilere destek var!

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Giriş Tarihi: 2.3.2024

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TFF, VAR Support uygulamasının Beşiktaş-G.Saray derbisi ile birlikte hayata geçeceğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan sistemde VAR hakeminin yanında ikinci VAR hakemi yer alıyor. İkinci VAR hakemi; ekran takibi, en iyi açıyı bulma ve kriter teyidi konularında destek verirken son karar yine VAR hakeminde olacak.

İŞTE UYGULANACAĞI MAÇLAR

SÜPER LİG
28. Hafta: Beşiktaş-G.Saray
30. Hafta: Trabzonspor-F.Bahçe
34. Hafta: F.Bahçe-Beşiktaş
37. Hafta: G.Saray-F.Bahçe

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