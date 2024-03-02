İcardi şüphesi!

G.Saray'ın en etkili silahı olan Mauro İcardi'den dün sarı-kırmızılı taraftarları üzen haber geldi. Cezası nedeniyle ligde Antalya maçında oynamayan, kupadaki Karagümrük karşılaşmasında ise riske edilmeyen 31 yaşındaki forvet, ağrıları devam ettiği için dünkü antrenmana katılmadı. Yarınki zorlu derbide Arjantinli futbolcunun zor da olsa oynama ihtimali bulunuyor. Ancak İcardi boy gösteremezse, Okan Buruk en uçta Zaha'yı değerlendirmeyi düşünüyor. Bu arada Aslan, İcardi'nin sakat ve cezalı olduğu 4 lig karşılaşmasında sadece Sivas ile berabere kalarak 2 puan kaybetti. Konya, Kayseri ve Antalya'yı ise mağlup etti.