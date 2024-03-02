Onuachu’suz 3 farklı plan

Afrika Uluslar Kupası dönüşü takıma güç katması beklenen Paul Onuachu'nun Başakşehir maçında sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, bordo- mavili camiada can sıktı. Kasık bölgesinde yaralanma ve kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcuya en az 6 hafta tedavi programı uygulanacağı açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Onuachu'nun Afrika Kupası'na gittiği dönemde forvet hattında Enis Destan'ı görevlendirmişti. Genç yıldız adayı, başarılı bir performans ortaya koyarak gelecek adına umut vermişti. Deneyimli çalıştırıcının zaman zaman Umut Bozok'u da sahaya süreceği, ayrıca duruma göre Nicolas Pepe'yi değerlendirebileceği kaydedildi.