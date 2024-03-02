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Giriş Tarihi: 2.3.2024 11:50

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Erencan Yardımcı bombası

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Erencan Yardımcı bombası

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı için harekete geçti.

Galatasaray altyapısından yetişen, bonservisi Eyüpspor'da olan ve şu anda Pendikspor'da kalitesini gözler önüne seren genç forvet için Trabzonspor harekete geçti. Erencan Yardımcı bu sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 20 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu süreçte 6 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti.

ASBAŞKAN BONSERVİSİNİ AÇIKLAMIŞTI
Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400 bin Euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" açıklamasını yapmıştı.

TRABZONSPOR'UN İLK HEDEFİ
Gelecek sezon başarı yakalamayı hedefleyen Fırtına, transfer listesini şimdiden oluşturuyor. İlk etapta ise yerli golcü alınması bekleniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Erencan Yardımcı. Galatasaray altyapısından yetişen, bonservisi Eyüpspor'da olan ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da kalitesini gözler önüne seren genç forvet için girişimler kısa süre içinde başlayacak. (Milliyet)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Erencan Yardımcı bombası
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