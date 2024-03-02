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Giriş Tarihi: 2.3.2024

Yiğido’nun gücü Paşa’ya yetmedi!

Yiğido’nun gücü Paşa’ya yetmedi!

Son haftaların yenilgi görmeyen formda takımı Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa engelini aşamadı. Koita 88. dakikada kritik pozisyonda takımına galibiyeti getirecek golü kaydedemedi

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında İstanbul ekibi daha etkili olan taraftı. 33 ve 39. dakikalarda Oğulcan Çağlayan ile iki pozisyondan yararlanamayan Kasımpaşa, 69'da da Omeruo ile gole yaklaştı ama umduğunu bulamadı. Son bölümde ise Sivasspor baskı kurdu. 88. dakikada Fode Koita karşı karşıya pozisyonda kaleciye nişanladığı topu tamamlamak istese de Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi. Böylece karşılaşma 0-0 tamamlandı. Yiğidolar yenilmezlik serisini 6 maça (3G/2B) yükseltirken puanını da 38'e çıkardı ancak Kasımpaşa'yı (40 puan) geçmeyi başaramadı. Öte yandan Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
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Yiğido’nun gücü Paşa’ya yetmedi!
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