Dolmabahçe’de ateş çemberi

Ogün ŞAHİNOĞLU



5 MADDEDE ÜMRANİYE

PRİMİ BAŞKAN ARAT AÇIKLAYACAK!

1- Fernando Santos, oyuncularına 90 dakika boyunca disiplin uyarısı yaptı.

İdmanlarda zaman zaman uyarı dozunu sertleştirdi.

2-Cezalı Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan teknik heyet tarafından 11'de düşünülse de fiziksel eksikleri nedeniyle Amartey öne geçti.

3-Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı 11 maçın 8'inde kalesinde gol görmezken derbide de dikkatli ve sabırlı bir oyun ortaya koyacak. Semih ve Muçi'ye de birbirlerine yakın oynamaları emri verildi.

4-Galatasaray'ın kanatları iyi kullandığı futbolculara aktarılırken, Masuaku ve Onur'a uyarılarda bulunuldu ve kanat oyuncularından savunma desteği istendi.

5-Yönetim maç öncesi takıma derbiye özel bir prim açıklayacak. Başkan Hasan Arat, bu maça özel tesislere giderek oyuncularla konuşacak.









14 YILDIR GÜLMÜYOR

Yabancı teknik adamlarla son dönemde Beşiktaş'ın şansı G.Saray'a karşı tutmuyor. Siyah-beyazlılar yabancı hocaları ile sarıkırmızılılara karşı oynadığı son 6 maçında 1 beraberlik ve 5 yenilgi bulurken son galibiyeti ise Kasım 2010'da Bernd Schuster döneminde 2-1 ile almıştı



İÇ SAHADA rekor istiyor

Siyah-beyazlılar, G.Saray'a karşı son 6 iç saha maçını kazanırken tarihinde bunu 7 maça çıkaramadı. Beşiktaş bugün kazanıp lig tarihinde bunu ilk kez başarmak istiyor. G.Saray'ın üst üste 10 deplasmanda yenildiği tek takım ise F.Bahçe.

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Mehmet ÖZCAN



5 MADDEDE FLORYA



TETE VE ZAHA'YA FORMA VERMEYECEK!

1-Beşiktaş derbisi, şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülüyor.

2-Derbilere özel plan hazırlayan ve başarılı sonuçlar alan Okan Buruk, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş'ın gol yemeden kazandığı son 3 maçı analiz etti.

3-Çarşamba günkü antrenmanda ağrı hisseden İcardi, kupadaki Karagümrük sınavında riske edilmedi. Beşiktaş'a saklanan Arjantinli golcü, derbide oynamak istediğini teknik heyete söyledi.

4-Tete ve Zaha derbide 11'de düşünülmüyor. Ziyech ise tedavi için Hollanda'ya gitti. Sakat Aurier'in de kadroda olması beklenmiyor.

5-Yönetim, Florya'da motive olan oyunculara galibiyet için prim sözü verdi.









YÜZDE 70 OKAN BURUK!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 10 derbinin 7'sinde galibiyet gördü. Büyük maçlarda tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında alan Buruk, yüzde 70 kazanma oranıyla sarı-kırmızılı taraftarın en büyük güvencesi.



RAKİP SAHADA 12 SENELİK HASRET

Galatasaray, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de en son 2011-12 sezonunda mağlup etti. Siyahbeyazlı takımı ev sahibi olduğu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2013 ve 2015'te deviren sarı-kırmızılılar, 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadında galibiyete hasret kaldı. Dolmabahçe deplasmanında son 6 derbi mücadelesini kaybeden Galatasaray, hocası Okan Buruk yönetiminde bu seriyi bitirmeye çalışacak.

