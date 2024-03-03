Ertaç özbir ölümden döndü

Süper Lig'de Ankaragücüİstanbulspor maçının 38. dakikasında yürekler ağza geldi. Defans arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir, İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile çarpıştı. Bu pozisyonda iki oyuncu da sakatlandı. Baygınlık geçiren Ertaç'ın, dilinin boğazına kaçtığı öğrenildi. Hemen hastaneye götürülen 34 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Emir Kaan ise omzundan sakatlandı ve maça devam edemedi. Bu pozisyonda yaptığı müdahale nedeniyle Ertaç kırmızı kart gördü.