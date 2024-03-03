Feyyaz Uçar: VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in maçın yavaş tempoda oynanmasına katkı sağladığını belirten Feyyaz Uçar, "Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Son paslarda isabetli olabilseydik skor farklı olurdu. Oyunu çabuk başlatma çabalarımız hakem tarafından engellendi. Hakem maçın yavaş tempoda oynanmasına katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN STAT DOLUP TAŞACAKTI"

Bugün rakip kim olursa stadın dolacağını söyleyen Uçar, "Bugün kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için buradaydık. Rakip kim olursa olsun stat dolup taşacaktı. Her sene kutlamaya devam edeceğiz. Maçın önemiyle ilgili başka şeyler aramayın. Biz doğdumuz günü kutladık. Onun için taraftarlarımızla birlikteydik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIK"

Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında konuşan Feyyaz Uçar, "Talihsiz bir olay yaşadık. Galatasaray yönetimini ağırladık. Galatasaray yönetimi stadı terk etmemişken Galatasaray'ın bir tivitini gördük. Başkanımız onların yöneticilerinden tivitin derhal silinmesini istedi. Tivit hala silinmedi. Sabah da daha ağır bir tiviti hemen sildiler. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı. Kartal her zaman yüksekten uçar. Rakiplerimizle sosyal medya üzerinden konuşmak istemiyoruz. Bu hareket hiç yakışmadı. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Biz sahadaki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"VAR BİZİM ALEYHİMİZE VAR, LEHİMİZE YOK"

Mücadelenin hakemi ve VAR ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "İlk yarıdaki maçı da aynı hakem yönetti. Kendisine saldırıda bulunuldu. Sonra böyle bir maça veriliyor. Bir penaltı pozisyonu var. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler Beşiktaş için VAR yok desinler. Rakip formasından asılıyor Cenk'in ama VAR çağırmıyor. Oyuncumuza sarı kart bile tartışılır. Rakip ufak temastan kendini yere atıyor. VAR çağırıyor. Hakem görmüş ve kart göstermiş. Neden VAR çağırıyor? Bu şekilde Türk futbolu yara alıyor. Ondan sonra Avrupa'da sıradan rakiplere eleniyoruz. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti öldürmeyin. Sahada iyi olan kazansın. Hakem konusunda değişen bir şey yok. MHK başkanı sürekli değişiyor ama değişen bir şey yok. Aynı hatalar nedense hep bazı takımların aleyhine bazılarının lehine devam ediyor. Rekabet ortamını bitirmeye kimsenin hakkı yok. Hak eden şampiyon olsun. Türk futbolu kalkınsın. Avrupa'da başarılı olmaya çalışalım. Onun yolu takımlar arasındaki rekabeti sıkı tutmakta yatıyor" sözlerini sarf etti.

Federasyon hakkında konuşan Feyyaz Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"İstifaya davet edilen bir federasyon söz konusu. Kulüpler Birliği olarak bir hamle yapmak istenirse biz de destek oluruz. Burada kulüplerin kararı önemli. Beşiktaş Türk futbolunun çınarıdır. Bütün kurumlarla iyi ilişkiler içinde olmak amacıyla federasyonu ziyaret ettik."

"MAÇLARLA İLGİLİ GÖREVLENDİRDİĞİMİZ ESKİ HAKEM BİR ARKADAŞIMIZ BİZİ BİLGİLENDİRİYOR

Maçlarla ilgili eski bir hakem görevlendirdiklerini belirten Uçar, "Başkanımız hakemlerle ilgili olarak diğer kulüplerle bir araya gelerek bir hamlede bulunacaktır. Maçlarla ilgili görevlendirdiğimiz eski hakem bir arkadaşımız bizi bilgilendiriyor. Maç sırasında bize bilgiler aktarıyor.Rapor yazılıyorsa kamuoyuyla paylaşılmalı. Kamuoyunu bilgisiz bırakmak hoş bir şey değil. Herhalde zaman içinde açıklanacaktır. Halil Umut Meler'in önceki maçlarına bakarsanız, kime ne gösterdiğini çok net görebilirsiniz" dedi.

Feyyaz Uçar sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Seneye şampiyonluğa oynayacağız. İnşallah bu taraflı yönetim devam etmez. Beşiktaş'ın tepkisi çok daha ağır olur. Bunu şimdiden söyleyelim. Bu bir tehdit değil adalet arayışıdır."