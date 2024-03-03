Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi. Geride kalan maçlarda Siyah-Beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.
ASLAN BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta Siyah-Beyazlılar ve Bordo-Mavilileri 2'şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.
OKAN BURUK 7. DERBİSİNDE 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, derbilerde kaybetmeme istatistiğini bu maçta da sürdürdü. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü, Beşiktaş'a karşı ise 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet aldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı. Ligde son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
ASLAN GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI
Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı.
BEŞİKTAŞ, SANTOS'LA EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Portekizli teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı. Galatasaray maçına kadar ligde ve Türkiye Kupası'nda Tüpraş Stadyumu'nda 6 müsabakaya çıkan Santos idaresindeki Kartal, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Ayrıca söz konusu mücadelelerde gol de yemeyen Beşiktaş, 69 yaşındaki teknik adamla evinde ilk kez bir rakibine gol izni vermiş oldu.
5 MAÇLIK GOL YEMEME SERİSİ BİTTİ
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın, tüm kulvarlarda 5 maç aranın ardından ağlarında gol görmüş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı. Siyah-Beyazlılar, ligde son golünü 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü.
KARTAL 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 müsabakada rakiplerine kaybetmeyen Beşiktaş'ın bu serisine Galatasaray son verdi. Son yenilgisini ligin 23. haftasında konuk olduğu Sivasspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Kartal, söz konusu müsabakadan sonra ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Bu dönemde Beşiktaş, Süper Lig'de; Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0'la geçerken, kupada ise Antalyaspor'u 2-1, Konyaspor'u da 2-0 mağlup etmişti.
YENİ STADINDA İKİNCİ DERBİ YENİLGİSİ
2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 16 kez ağırlayan Beşiktaş, bu statta ikinci yenilgisini almış oldu. Siyah-beyazlılar, ilk mağlubiyetini de bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Siyah-Beyazlılar, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 16 kez konuk etti. Kartal, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeni stadındaki ilk derbi mağlubiyetini bu sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında alan siyah-beyazlılar, ikinci yenilgisini de Galatasaray'a karşı yaşadı.