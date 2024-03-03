Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi. Geride kalan maçlarda Siyah-Beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.

ASLAN BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta Siyah-Beyazlılar ve Bordo-Mavilileri 2'şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

OKAN BURUK 7. DERBİSİNDE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, derbilerde kaybetmeme istatistiğini bu maçta da sürdürdü. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü, Beşiktaş'a karşı ise 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı. Ligde son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

ASLAN GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı.