Ne Ahlatçı Çorum ne Bandırmaspor

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 87 Ahmet Sağat), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Eren Aydın (Dk. 65 Ozan Sol), Geraldo (Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 75 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Foor (Dk. 19 Soukou), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 75 Sergen Piçinciol)
Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Mehmet Özcan, Dk. 80 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+5 Taha Batuhan Yayıkcı (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 61 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)