Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç avcıları: Semih&Muçi

Ara transferde Beşiktaş kadrosuna katılan Ernest Muçi ile bu sezonun flaş ismi Semih Kılıçsoy, kendi taraftarları önünde ilk kez G.Saray'a rakip olacaklar. Her iki oyuncu da bir yandan heyecan ile maçı beklerken, diğer yandan ise teknik heyet planlarının merkezine bu ikiliyi oturttu. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Muçi, derbide de bunu sürdürmek istiyor. Avrupa devlerinin radarına giren Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun'un da desteği ile G.Saray'a bilendi. Teknik direktör Fernando Santos da iki yıldızı ile G.Saray savunmasındaki açıklara sızarak derbiyi kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor.



ŞÖLEN GİBİ BAŞLAYACAK



Beşiktaş taraftarları geçtiğimiz haftadan bu yana Galatasaray derbisine hazırlık yapıyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, derbiye özel çok sayıda pankart ve bayrak hazırlarken bir de koreografi planladı. Bugün Tüpraş Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak mücadelede tribünlerde görsel şölen yaşanacak.