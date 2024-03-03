Son dakika haberi: Fenerbahçe deplasmanda 40 dedi!

Evinde bu sezon zorlanan Fenerbahçe, dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Hatayspor'u rahat geçen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda sadece Adana Demir (0-0) ile berabere kalırken ardından konuk olduğu 8 rakibini de mağlup etti. Bu süreçte Kanarya, 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlikle 40 puanı hanesine yazdırıp ligin en iyi takımı oldu. F.Bahçe, dış sahada son yenilgisini geçen sezon G.Saray'a (3-0) karşı almıştı. İsmail Kartal'ın tedrisatındaki kulüp, performansıyla maç başına 2.86 puan ortalaması yakaladı. 2022-23'te dışarıda 39 puan toplayan Fenerbahçe, bunu 28 karşılaşmada geride bıraktı.



BECAO'DA SORUN YOK



Pendikspor ile 29 Ekim 2023'te oynanan maçta sakatlanan Becao, 4 ay sonra formasına kavuştu. 23 karşılaşma sonra sahaya çıkan 28 yaşındaki stoper, 82. dakikada oyundan alındı. Brezilyalı futbolcu, "Sakatlık değil, yorulduğum için çıkmak istedim. Doktorumuzla yorgun hissettiğimde risk almama yönünde karar kılmıştık" dedi.