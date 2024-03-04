Icardi’den Beşiktaş’a gönderme!





ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ

Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elindeki asanın üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı. Arjantinli yıldız bir başka paylaşımında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur vaziyette duran bir aslanın görselini kullandı.