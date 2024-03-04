Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Icardi'den Beşiktaş'a gönderme!
Giriş Tarihi: 4.3.2024 11:02 Son Güncelleme: 4.3.2024 11:16

Icardi'den Beşiktaş'a gönderme!

Icardi’den Beşiktaş’a gönderme!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, maç sonrası paylaşım yaparak Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Olaylı derbinin ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.



ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ

Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elindeki asanın üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı. Arjantinli yıldız bir başka paylaşımında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur vaziyette duran bir aslanın görselini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Icardi'den Beşiktaş'a gönderme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA