Icardi’den Beşiktaş’a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Olaylı derbinin ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.
ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ
Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elindeki asanın üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı. Arjantinli yıldız bir başka paylaşımında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur vaziyette duran bir aslanın görselini kullandı.