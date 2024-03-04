İsmail Kartallı Fenerbahçe rekorlara doymuyor!

Süper Lig'de uzun yıllardır tanık olmadığımız bir şampiyonluk yarışı veriliyor. Fenerbahçe, ligde 9 senelik hasrete son vermek için elinden geleni yapıyor. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor deplasmanında 2-0 kazanırken oyun olarak fazla zorlanmadı. Kanarya, 28 hafta sonunda hanesine 73 puan yazdırdı. İsmail Kartal'ın ekibi, bunu başarırken birçok alanda istatistikleri altüst etti

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

Fenerbahçe, ligde 28 hafta sonunda attığı 72 golle tarihinin en skorer ikinci sezonunu yaşarken, bu alanda rakipsiz konumda. Sarı-Lacivertliler ayrıca 122 ile en fazla net fırsat yaratan, 70.43 xG ile en çok gol beklentisi üreten ve 196 ile en fazla isabetli şut çeken takım. Fenerbahçeli oyuncular ayrıca rakip ceza sahasında toplamdan tam 998 kez topla buluşarak bu alanda da Süper Lig'in en iyisi oldu.

DEPLASMAN CANAVARI

Sarı-Lacivertliler'in deplasman karnesi de inanılmaz. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde dış sahada henüz yenilgi yüzü görmezken, 0-0'lık Adana Demirspor maçı dışında puan kaybı bile yaşamadı! Kartal, bir sezonda 14 deplasmanda mağlup olmayarak bu alanda adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı.

AVRUPA İÇİN DURMAK YOK

Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa'da yola devam eden tek temsilcimiz konumunda. Sarı-Lacivertliler, perşembe günü son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına çıkacak. Hatay galibiyetinin ardından bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlandı. Hatay mücadelesinde 11'de görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla yetindi. Diğer futbolcular ise ana bölümde dar alanda çift kale maç oynadı. St.Gilloise hazırlıkları bugün yapılacak idmanla sürecek.