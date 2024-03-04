Kaan Ayhan’dan flaş gönderme! Beşiktaş maçı sonrası...

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kaan Ayhan'ın açıklamaları...

"Çok zor maçtı. Bunu maçtan önce de biliyorduk. Sadece maçın kendisi zor değil, böyle bir derbide rakip takım taraftarı kaç milyon seyirci bilmiyorum ama sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Bu baskıya rağmen bu psikolojik baskıya rağmen çok profesyonel bir oyun sergiledik. Haklı şekilde de üç puanı evimize götürüyoruz."

"Sağlık ekibi de sağ olsun beni maç sonrası alıp bir sonraki maça yetiştirmeye çalışıyor. Sezon sonrası daha iyi bir tedavi son konusu olacak. Böyle bir imkan olduğu sürece devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayıp özellikle bu kadar sakatlıklardan sonra takıma yardım etme konusunda soru işareti bile oluşmadı o yüzden elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum."

"Bazen inişli çıkışlı oluyor, ağrılar oluyor. Sadece ben değil arkadaşlarım da yorgun şekilde oynadı. En iyi mücadeleyi sergiledik. Zaten böyle de istediğimiz hedeflere ulaşırız diye düşünüyorum."