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Giriş Tarihi: 5.3.2024 06:36 Son Güncelleme: 5.3.2024 06:44

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın derbi galibiyetinin perde arkası! Kimseye taviz yok zafer var

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkası! Kimseye taviz yok zafer var

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta BeşiktaşDolmabahçe'de 1-0 mağlup etmişti. Alınan tarihi galibiyetin perde arkası belli oldu. İşte tüm detaylar...

Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi.

İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:

1- Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.

2- Erden Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın! Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz" diyen Buruk, takımı sert uyarısıyla silkeledi.

3- Aurier, Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz" diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.

4- Beşiktaş karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

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Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın derbi galibiyetinin perde arkası! Kimseye taviz yok zafer var
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