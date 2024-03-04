Trabzonspor’da hedef seriyi sürdürmek! Fırtına, frene basmayacak...

Akdeniz'de fırtına estirerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Avrupa hedefi doğrultusunda üçüncülük iddiasını da göstermek istiyor. Trabzonspor'da kolunda kırık olan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır hale gelmeyen Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic ise forma bekliyor.

SON VURUŞ UYARISI

Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda ağırlıklı olarak oyunu kontrol etme, kanat organizasyonlarını şekillendirme üzerinde duran Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, son vuruşlar konusunda da özel uyarılarda bulundu.