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Giriş Tarihi: 6.3.2024 17:45

Son dakika Galatasaray haberi: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira idmana çıkmadı

Son dakika Galatasaray haberi: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira idmana çıkmadı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı ifade edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile arka adalesinde ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı ve derbide sakatlanan Davinson Sanchez antrenmana çıkmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la arasında sorun olduğu ifade edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile arka adalesinde ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı idmana çıkmadı.

Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor'la oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği ifade edilirken, Oliveira'nın durumuna ilişkin kararı sarı kırmızılı yönetim verecek.

Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de antrenmana katılmadı. Sanchez'in Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının şüpheli olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Aurier'in milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira idmana çıkmadı
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