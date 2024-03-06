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Giriş Tarihi: 6.3.2024 07:26 Son Güncelleme: 6.3.2024 07:27

Trabzonspor'un deplasman karnesi korkutuyor!

Trabzonspor’un deplasman karnesi korkutuyor!

Alanya deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile dönen Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin dış sahadaki iyi gidişi, tersine döndü.

Ligin 9. haftasındaki Alanya maçıyla 2. döneminin perdelerini açan Avcı, ilk 6 dış saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplayarak 2.33'lük puan ortalamasına ulaştı. Ancak seri bozuldu, gidişat değişti…

Bordo-mavili takım son 5 deplasmanda 1 galibiyet-1 beraberlik, 3 yenilgi ile 4 puan alabildi ve 0.8 gibi düşük bir ortalamada kaldı.

KONSANTRASYON PROBLEMİ KONUŞULACAK

Alanya'da bu sezon lig deplasmanlarında en fazla isabetli pas yaptığı (492), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) ve şut çektiği (24) maçı kaybeden Trabzonspor'da teknik heyet, bu durumun detaylarını masaya yatıracak.

Ayrıca yenilen ikinci gol üzerinden konsantrasyon problemleri konuşulacak.

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Trabzonspor'un deplasman karnesi korkutuyor!
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