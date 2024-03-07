Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var
Giriş Tarihi: 7.3.2024 14:29

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var

AA
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söyledi.

Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını belirtti. Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kısa süre içerisinde bize katkı sağlayacak, takıma kısa sürede adapte olacak hocayı inşallah takımın başına getireceğiz. Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız. Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA