Belçika basını, Fenerbahçe’nin tarihi zaferini konuşuyor: Gerçekçilik dersi verdi

İşte Belçika basınında maç sonrası atılan manşetler:

Bruzz: Union'un F.Bahçe karşısında sinir bozucu akşamı.

HLN: Batshuayi ve F.Bahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı.

RTBF: 3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi.

NIEUWSBLAD: Çok kötü ama Union adına ne yazık ki: Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.

DE STANDAARD: Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var.