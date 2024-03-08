Belçika basını, Fenerbahçe’nin tarihi zaferini konuşuyor: Gerçekçilik dersi verdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'da Union Saint-Gilloise'e konuk olan Fenerbahçe rakibini Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve çeyrek final kapısını araladı. Fenerbahçe'nin 3-0'lık net galibiyeti Belçika basınında da geniş yankı buldu.
İşte Belçika basınında maç sonrası atılan manşetler:
Bruzz: Union'un F.Bahçe karşısında sinir bozucu akşamı.
HLN: Batshuayi ve F.Bahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı.
RTBF: 3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi.
NIEUWSBLAD: Çok kötü ama Union adına ne yazık ki: Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.
DE STANDAARD: Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var.