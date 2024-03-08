SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi

Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı. İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti. Bu kez iki oyuncuya 3 aydır neden bu konuda adım atılamadığı aktarılırken, ardından Fernando Santos ile de gelecek sezona dair yaptıkları plan ve programdan bahsedildi. Cenk Tasun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.

BU SEZON NE KADAR KAZANDILAR?

- Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.