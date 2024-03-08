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Giriş Tarihi: 8.3.2024 09:58 Son Güncelleme: 8.3.2024 10:03

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile masaya oturup yola devam etmek istediklerini iletti. Kaan Şakul, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba üçlüsü, iki oyuncuya "Santos sizi takımda istiyor" mesajı verdi. 1 hafta içinde yıldız isimlere ücret teklifi yapılacak.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için mutlu son artık yakın… Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı.

Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı. İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti. Bu kez iki oyuncuya 3 aydır neden bu konuda adım atılamadığı aktarılırken, ardından Fernando Santos ile de gelecek sezona dair yaptıkları plan ve programdan bahsedildi. Cenk Tasun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.

BU SEZON NE KADAR KAZANDILAR?
- Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi
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