Trabzonspor’un konuğu Fatih Karagümrük | Maçta ilk düdük çaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor... Bordo mavililer, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Karagümrük deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde.
Trabzonspor 0-0 Karagümrük
İLK 11'LER
Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
F. Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.