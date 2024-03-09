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Giriş Tarihi: 9.3.2024 18:01 Son Güncelleme: 9.3.2024 19:06

Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük | Maçta ilk düdük çaldı

Trabzonspor’un konuğu Fatih Karagümrük | Maçta ilk düdük çaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor... Bordo mavililer, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Karagümrük deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Trabzonspor-Karagümrük maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor... Bordo mavililer, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Karagümrük deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde.

CANLI ANLATIM

Trabzonspor 0-0 Karagümrük

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

F. Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük | Maçta ilk düdük çaldı
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