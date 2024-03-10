Ana iskeleti kurduk!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün divan kurulu toplantısında yaptıkları faaliyetleri, takımın durumunu, transferleri ve mali yönden yaşanan sıkıntıları açıkladı. Başkan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Beşiktaş üzerinden nüfus kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olmalı. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri takip etmelidir.Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama çok iyi çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek verin.Ernest Muçi'nin menajeri yüzde 10 komisyon istedi. Biz de spor kanunu gereği yüzde 5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey, yüzde 5, yani 10 milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi, bağışladı.Gelirlerimiz 80 milyon Euro, giderlerimiz 90 milyon Euro. Beşiktaş'ın hep açığı var. Bunun asıl nedeni 40 milyon Euro'yu aşan faiz gideri. Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz.Gelir gelmez CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 milyon 728 bin Euro ceza ödüyor. Zamanında 489 bin Euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 milyon Euro'ya kadar riski var.Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin girişini içeri yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik.Ernest Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02.00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.Al Musrati ile menajersiz anlaştık, Önemli kulüpler istiyordu kendisini. Kısa bir süre önce evladı oldu.19 Yabancımız var. Yeni kural gereği 12'ye düşmek zorundasınız. Orada ciddi bir sıkıntı var. Yabancıları kadrodan boşaltmamız lazım. Hocamız Fernando Santos, ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al Musrati, Muçi, Semih Kılıçsoy omurgası onun kafasında. Diğer transferleri yapacağız.Semih Kılıçsoy'u hepimiz alkışlayalım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra oynamaya başladı. Sözleşme için çağrıldığında hiçbir şey sormadı. Ne maaş, ne de çıkış maddesi...Orada Necip Uysal kahramanı var, hep beraber alkışlayalım. Necip Uysal'ın A Milli Takım'a seçilmesi lazım.Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir futbolcuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. Eric Bailly'i hemen yolladık, karımız 3,5 Milyon Euro. Jean Onana'nın menajerini çağırdık, menajeri yok! Şaşırdınız mı? Satın alma opsiyonuyla kiraladık. Valentin Rosier'i, Nice'e kiraladık, orada da oynayamıyor. İnşallah oynar. Bu üç oyuncudan 5 Milyon 375 Bin Euro kâr ettik. Bu doğru bir karardı. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi.Uyardım, "23 yaşında çocuğun yaptığı bir iş. Düzeltmemiz lazım" dediler. Stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Beşiktaş kimsenin kayığına binemez! 121 yıldır Kartal'ı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir.Stadın altında bir imalathane olduğunu öğrendik geçen hafta. Hem de başka kulüplerin ürünleri de üretiliyor. Kira bile vermiyorlar. Çalışanların yemekleri de kulüpten gidiyor. Karabüklü bir arkadaş. Kalbim sıkışıyor, geçelim bu konuyu.Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok.Joe Worrall'u stoper olarak aldık. 500 bin Euro kiralık. Türkiye'de büyük bir takım, kulübüne 4,5 milyon Euro teminat gönderdi ama Worrall, bize gelmek istedi.Divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, kulübünün borcunun 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıkladı.