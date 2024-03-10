Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışına katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, kulübün başarısı dilediğini ve kavga etmenin zamanı olmadığını vurguladı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: "Herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyorum. F.Bahçe'nin şu anda başkanlık vs gibi bir sorunu yoktur. Tek sorunu başarısızlıktır. Biz içimizdeki kavgayı sonra yaparız. Kavga etmek bizim için çok kolay ama şimdi zamanı değil. Hem Süper Ligi hem de Konferans Ligi'ni kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse 'Onlar yok, ben varım' derse onlar şerefsizdir. Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz."