Edin Dzeko'dan Galatasaray ve hakemler için olay sözler! "Utanç verici..."

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 4-1 galip gelinen Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

Dzeko maçı değerlendirerek, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" yorumunu yaptı.

Yıldız golcü, oyun içindeki kararlara tepki göstererek, "Devre arasında 'Bu tarz olaylara enerjimizi harcamayalım' diye konuştuk. Bunları değiştiremiyoruz. Her maç bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Buna düşmemeliyiz diye konuştuk aramızda. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz." dedi.

Sözlerine devam eden Dzeko, "Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor bu durum. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici!" sözlerini sarf etti.

''6-7 PUAN ÖNDE OLMALIYDIK''

Dzeko lig yarışıyla ilgili olarak, "Biz en az 6-7 puan farkla önde olmalıydık normal şartlarda ama değiliz." ifadelerini kullandı.

Dzeko ayrıca, "Biz her maçımız çok zor geçiyor. Bizim 10 oyuncumuz ceza sınırında. Bu da garip bir durum. Hakemler, diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Şampiyonluk şansı yüzde 50 yüzde 50 diyeceksek hakemlerin de adil davranması gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı değil!" değerlendirmesini yaptı.

"AVRUPA'DA HAKEMLER TAKIMA GÖRE KARAR VERMİYOR"

Edin Dzeko konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçları izlesin hakemler. Avrupa'da maçlar nasıl yönetiliyor, izlesinler. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak bu durum çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar."

Deneyimli golcü kendisini yaşlanmış hissettiğini dile getirdi ve, "Bugün kendimi biraz daha da yaşlanmış hissettim. Enerjimi, önemli olmayan pek çok konuya harcamam gerekti. Utanç verici bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz. Bu tarz, futbolla alakası olmayan şeylerle enerjimizi harcamak istemiyoruz." dedi.

Gelecek haftaki Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Dzeko, "Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz adalet. Ondan sonra maçı kazanır kaybederiz, oluruz. Önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları." sözlerini sarf etti.

''İÇ SAHADA BASKI HİSSETMİYORUM''

Dzeko, iç sahada kaybedilen puanlarla ilgili olarak, ''Evimizde çok puan kaybettik. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Biz evimizde oynayınca maçların kolay olabileceğini düşünüyoruz ama böyle değil. Deplasmanlarda ise zor olacağını düşünerek daha fazla konsantre oluyor belki de... Ben bir baskı hissetmiyorum. Bu oyuncudan oyuncuya değişir. Bazı oyuncular iç sahada baskı hissedebilir. Bu normal, özellikle genç oyuncular için.'' dedi.

Dzeko sözlerini şöyle noktaladı: ''Futbolda baskı olacaktır. Bu baskıyı iyi yönde de kullanabilirsiniz. Tek düşünmemiz gereken taraftarımızın desteği. Çünkü benim evimizde oynadığımız her maçta tüylerim diken diken oluyor.''