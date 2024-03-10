Hari Vukas: Aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 beraber kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, 10 kişi kalmalarının ardından aldıkları puan nedeniyle mutlu olduklarını söyleyerek, "Aslına bakarsanız maça iyi başlamadık. Erken bir gol yedik. Sonrasında beraberliği yakalama adına rakibin üzerinde baskı kurmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip, pozisyon oluşturmayı istemiştik maç öncesinde. Golü yedikten sonra da bu şekilde devam ettik ve beraberliği yakaladık. Sonrasında da birçok pozisyona girdik. Ne yazık ki yakaladığımız pozisyonları bitirme anlamında etkisiz kaldık diyebilirim. İkinci yarının başlarından itibaren de aynı oyunumuzu oynama gayretindeydik. Rakibimize mümkün olduğu kadar baskı yapmaya çalıştık. İkinci yarıda önemli birkaç fırsat daha yakaladık. Ama maçın sonlarına doğru 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puandan dolayı tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Rakibimiz maçın sonlarına doğru biraz baskı yaptı. Dolayısıyla aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor" diye konuştu.