Yeni Selçuk ‘Demirbay!’

Sezonun ilk yarısında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira, Kaan Ayhan ve Tanguy Ndombele'yi dönüşümlü kullanan teknik direktör Okan Buruk sonrasında ise bu isimlerden bir türlü beklediğini alamayınca rotasını Kerem Demirbay'a çevirdi. 8 numarada 30 yaşındaki oyuncunun başarılı performansı ve Torreira ile kurduğu uyum sonrasında Kerem de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi. Banko olduğu bu dönemde 6 gol-5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın orta saha sorununu çözdü. Duran topları etkili kullanan, uzaktan şutları ve pas isabet oranıyla fark yaratan Kerem Demirbay, Aslantepe'deki Çaykur Rize maçında attığı iki mükemmel gole bir de penaltı vuruşu ekleyip hat-trick ile mücadelenin de kahramanı oldu.2 kez Almanya Milli Takımı ile de sahaya çıkan Kerem Demirbay, 8 numaralı formasını sırtında taşıdığı Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. 'Dayı' lakabı yakıştırılan Kerem hem yerli hem de yabancı oyuncular tarafından seviliyor ve Florya'da ağabey olarak görülüyor.G.Saray'a 26 yaşında gelen Selçuk İnan, 5 şampiyonluk, 4 kez Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa aldı. Selçuk, G.Saray tarihine altın harflerle yazılacak başarılar yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Kerem Demirbay tekniği yüksek, oyun zekâsı üst düzey oyuncu. Son haftalarda da form grafiği tırmanıyor. Demirbay'ı, Selçuk'la kıyaslamak erken olur. Oyun sitilleri birbirine benzemiyor ancak Selçuk İnan yaptıkları ve kazandığı başarılarla çok önde. Kerem, şu anda G.Saray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu olarak görevini yapıyor. Demirbay sahada her şeyini veriyor, taraftarını mutlu ediyor, arkadaşları tarafından da seviliyor...Kerem Demirbay, G.Saray'a gelip görev almaya başladıktan sonra çok faydalı değildi. Hatta birçok futbolla ilgilenen arkadaşım "Kerem Demirbay'dan G.Saray'a katkı gelmez" görüşünü savundular. Ben de onlara şu cevabı verdim: "Ben Kerem'i Leverkusen'de birçok maçta izledim. Son derece iyi bir takım oyuncusu ayrıca da bir duran top ustası ve ilk 11'de görev alıyordu. Herhalde biraz beklemek lazım." Sonuçta da Kerem Demirbay, artık Galatasaray'ın değişmez oyuncularından biri oldu. Torreira ile birlikte son derece faydalı oluyorlar.Selçuk İnan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tercihini Galatasaray'dan yana kullanıp sonrasında oynadığı futbolla futbol tarihimizin kırılma anlarından birine imza atarak dengeleri değiştirdi. Her futbolcuyu kendi dönemi ve takım arkadaşlarıyla değerlendirmek lazım. Kerem Demirbay, Bundesliga'da bonservisine 30 milyon Euro ödenmiş ve sezon başında Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanında ideal 11'ine üçüncü yerli arayan Galatasaray için doğru tercihti. Çünkü Türkiye'de Kerem'in bölgesinde ondan daha iyi yerli bir futbolcu yok.