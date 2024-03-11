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Giriş Tarihi: 11.3.2024 09:16

Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara jest

AA
Kerem Aktürkoğlu’ndan minik taraftara jest

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşı Mauro Icardi ile kendisinin resmini çizen 4 yaşındaki taraftarına forma hediye edecek.

Sosyal medya platformu X'te bir anne, 4 yaşındaki oğlunun Kerem ve Icardi'yi konu alan resmini paylaştı. Anne, paylaşımda, "Dört yaşındaki oğlum Kerem Aktürkoğlu ve Icardili bu resmi çizip 'Mahalledeki tüm Galatasaraylılara gönder ama Icardi'yle Kerem'e de göster.' dedi. Icardi ve Kerem'e gösteremem belki ama bu mahalledeki tüm Galatasaraylılara göndereyim" ifadelerini kullandı.

Bir milyondan fazla görüntüleme alan mesajı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı. Milli futbolcu, "Kardeşim inşallah içindeki çocuğu ve Galatasaray sevgisini hiçbir zaman kaybetmezsin. Eline sağlık, bu güzel resmi bir formayla değişelim mi?" paylaşımını yaptı.

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Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara jest
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