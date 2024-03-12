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Giriş Tarihi: 12.3.2024 17:22

RAMS Başakşehir, Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

AA
RAMS Başakşehir, Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo’yu transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun transfer edildiğini açıkladı.

Turuncu-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekiz İkinci Futbol Ligi takımlarından Paços Ferreira'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Matchoi Djalo'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gine-Bissau asıllı futbolcu, Portekiz 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Djalo, bu sezon Paços Ferreira formasıyla 25 resmi maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşadı.

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RAMS Başakşehir, Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti
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