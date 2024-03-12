Son dakika Fenerbahçe haberi: Edin Dzeko’dan galibiyet getiren konuşma!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve yarışında hata yapmazken, özellikle mücadelenin ilk yarısı çok etkiledi. 59 dakika oynanan ilk devrede top 23 dakika sahada kalırken, gerilim en tepeye çıktı. Yaşanan olaylar nedeniyle sahaya konsantre olamayan sarı-lacivertli futbolcular ilk 45 dakikayı isabetli şut atamadan noktaladı.

Girdiği hava topunda kaşı açılan kaptan Edin Dzeko, soyunma odasında ikinci devre öncesi sorumluluk alırken, arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı ve "Bu tarz şeylere enerji harcamamamız gerekiyor. Çünkü bu olaylar birçok maçta başımıza geldi. Sahaya çıkalım ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışalım" ifadelerini kullandı, takımı ayağa kaldırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal da devrenin hemen başında yaptığı Osayi-Djiku hamlesiyle rüzgârı tersine çevirdi. (Milliyet)