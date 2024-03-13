Kartal’da oklar Fernando Santos üzerinde! Beşiktaş gole hasret kaldı...

Beşiktaş kulübü, kötü gidişata dur diyemiyor. Galatasaray'ın ardından Gaziantep'e de mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar ve camia, oynanan futboldan memnun değil. Portekizli hoca, geldiği günden bu yana 13 maça çıkarken, gelecek sezona dair taraftarları endişeye sevk etmiş durumda.
İşte Santos'un kredisini azaltan faktörler:
10 MAÇIN 6'SINI BOŞ GEÇTİ
Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası, geldiği günden bu yana takımının başında çıktığı 10 Süper Lig maçının 6'sında tabelada golü göremedi. Santos'un yönetiminde, İstanbul, Konyaspor, Trabzonspor ve Kara-gümrük'e gol atılırken; Gaziantep, Galatasaray, Kayseri, Adana Demir, Sivas ve Pendik maçları boş geçildi.
TARAFTAR HÜCUM BEKLİYOR
Santos'un oynattığı oyundan keyif alınmıyor. Beşiktaş taraftarı, kazanılan maçlarda dahi bu sebeple teknik ekibi eleştiriyor. Ara transferde 22 milyon Euro harcanıp, rekor bedelle Muçi ve Al-Musrati alındıktan sonra coşkulu oyun beklense de Santos'un mantalitesi, temkinli oyun üzerine devam etti.
TEK DOKUNUŞU NECİP'E!
69 yaşındaki futbol adamının göreve geldiği günden bu yana Necip Uysal dışında hiçbir oyuncuya etkisi olmadı. Performansı yerinde sayan, hatta daha da düşen isimler oldu. Bu da özellikle genç oyuncuların gelişimi aşamasında huzursuzluk yarattı.
SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYOR
Portekizli hocanın kadro tercihlerinin dışında, özellikle oyuncuların rolleri ve mevkileri üzerine eleştiriler var. Muçi'yi sık sık kanada hapsetmesi, Semih'i merkezden alıp kanatta oynatması eleştiriler arasında.
FARK 18'DEN 32'YE ÇIKTI
Fernando Santos, 19. haftanın ardından takımın başına geçerken, Beşiktaş'ın lider ile puan farkı 18'di. Ancak bu fark 29. hafta sonunda 32'ye çıktı.
PUAN ORTALAMASI 1.40'TA KALDI
Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 10'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçı geride bıraktı. Toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fernando Santos yönetiminde ligde maç başına 1.40'lık puan ortalamasında kalındı. Deneyimli çalıştırıcıyla ligde 9 gol atan Kartal, kalesinde ise 8 gol gördü.
KARTAL GOLE HASRET KALDI!
Siyah-beyazlılar, Fernando Santos döneminde 10 Süper Lig maçında yalnızca 9 gol atabildi. Kendisinden önceki 19 maçta 30 gol kaydeden Beşiktaş'ın geldiği nokta camiada da keyifleri kaçırdı. Portekizli çalıştırıcının hücumu geliştirmesi beklenirken geriye gidiş, soru işaretlerini de artırdı. Kara Kartal'ın Santos yönetimindeki 10 lig maçının gol beklenti ortalaması sadece 1.12'de kaldı.