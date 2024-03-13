Kartal’da oklar Fernando Santos üzerinde! Beşiktaş gole hasret kaldı...





TEK DOKUNUŞU NECİP'E!

69 yaşındaki futbol adamının göreve geldiği günden bu yana Necip Uysal dışında hiçbir oyuncuya etkisi olmadı. Performansı yerinde sayan, hatta daha da düşen isimler oldu. Bu da özellikle genç oyuncuların gelişimi aşamasında huzursuzluk yarattı.